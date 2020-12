Ospedaletti. Nonostante le difficoltà causate dall’emergenza sanitaria, il Comune di Ospedaletti si conferma ‘Città che legge’ dal Centro per il Libro e la Lettura per il biennio in corso 2020/2021.

Non si ferma infatti la promozione della lettura grazie alla proposta che la Biblioteca Civica ha presentato all’Istituto Scolastico presente sul territorio comunale, che prevede lo svolgimento di incontri online con gli alunni delle scuole primarie. Il primo di questi incontri si è svolto con gli studenti della classe II della scuola De Amicis: la bibliotecaria ha letto diverse filastrocche a tema natalizio che sono state ascoltate con grande attenzione ed altrettanto entusiasmo dai piccoli lettori anche per la modalità, insolita, di ascoltare da remoto la lettura di un libro. Ogni alunno è stato poi invitato a scegliere la filastrocca preferita che è stata assegnata dall’insegnante come ‘compito delle vacanze’.

Foto 2 di 2



Prossimamente altre classi della scuola primaria di Ospedaletti verranno coinvolte in questa nuova esperienza seguendo un percorso di educazione alla lettura e avvicinamento al libro. L’incontro si è svolto in un clima gioioso e nel pieno rispetto della normativa sulla privacy a tutela dei bambini che hanno potuto parlare ed essere ascoltati senza essere visti in video.

Il ‘Centro per il Libro e la Lettura’ è un istituto autonomo del Mibact – Ministero per i Beni e le attività Culturali e Turistiche. Ha sede a Roma presso il Museo Andersen e ha il compito di promuovere il libro, la lettura e la letteratura italiana in ambito nazionale ed internazionale.