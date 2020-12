Ospedaletti, Mattia Agnese riceve il Fifa Fair Play Award 2020: le congratulazioni del gruppo di opposizione

Ospedaletti. Il gruppo di opposizione Ospedaletti per tutti si congratula con Mattia Agnese per il premio ricevuto il Fifa Fair Play Award 2020 e ringrazia la società Ospedaletti Calcio per quello ha fatto e fa per tutti i ragazzi di Ospedaletti anche in questo periodo di crisi “Covid” augurando a tutti un felice Natale e un sereno anno nuovo.