Ospedaletti, assembramento davanti a locale: bar multato e chiuso

Ospedaletti. Un locale di Ospedaletti, in piazza IV Novembre, è stato chiuso per cinque giorni e sanzionato con una multa di 400 euro per la violazione della normativa che disciplina il servizio da asporto. I fatti sono accaduti qualche giorno fa, quando alcuni abitanti avevano segnalato il bar al 112 per assembramenti di persone che stazionavano nei paraggi. Un blitz dei carabinieri aveva riscontrato l’apertura del locale alle 21,30. Successivamente, inoltre, sono emerse alcune irregolarità nel servizio di somministrazione di cibo e bevande da asporto.