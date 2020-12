Nuovo focolaio di Covid a Casa Serena, ventiquattro ospiti contagiati più due infermieri

Sanremo. E’ di nuovo emergenza a Casa Serena per quello che a tutti gli effetti è il secondo focolaio di Covid-19 che scoppia all’interno della residenza protetta per anziani a gestione comunale di Poggio dall’inizio della seconda ondata della pandemia.

Stando ai risultati arrivati nella tarda serata di ieri a seguito dello screening disposto su tutti gli ospiti e sul personale – come confermato dall’Asl1 – sono ventiquattro gli ospiti contagiati, ai quali si sommerebbero anche un di paio infermieri. I casi si sarebbero verificati dopo che un’operatrice socio sanitaria aveva presentato sintomatologia sul lavoro, poi risultando positiva al coronavirus.

Ora Casa Serena, come da protocollo, è nuovamente “blindata”: gli ospiti sono tutti in isolamento presso le proprie stanze e sono state vietate le visite dei parenti. Sul posto sono presenti gli operatori dell’azienda sanitaria per gli accertamenti del caso.