«Non forniti dati sull’utilizzo dei fondi Covid», il Codacons denuncia Regione Liguria alla Corte dei Conti

Genova. «Sull’utilizzo dei fondi pubblici e privati per il contrasto dell’emergenza Covid, la Regione Liguria finisce denunciata alla Corte dei Conti regionale e all’Autorità Anticorruzione. A presentare un esposto alle due autorità il Codacons, che lo scorso ottobre aveva presentato alle Regione formale istanza di accesso per prendere visione ed estrarre copia degli atti riguardanti la cifra complessiva dei fondi raccolti e le modalità di impiego degli stessi a sostegno delle strutture ospedaliere e del Servizio Sanitario.

La Regione Liguria ha riferito di aver trasmesso l’istanza al Commissario straordinario (Alisa) indicandolo quale autorità competente. Quest’ultimo, nonostante abbia rinnegato la propria competenza sulle raccolte fondi avviate da Regione, Asl ed ospedali, ha risposto all’istanza comunicando una serie di Deliberazioni adottate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19 con relativi oneri economici.

Dalla comunicazione, tuttavia, è impossibile trarre un resoconto chiaro e trasparente delle varie donazioni, della cifra complessivamente raccolta e del modo nel quale i fondi siano stati concretamente impiegati, con indicazione dell’importo ancora a disposizione per futuri interventi.

E’ diritto dei cittadini conoscere l’utilizzo e la gestione dei fondi pubblici in riferimento all’emergenza epidemiologica da Covid-19, dal momento che una consistente parte delle risorse deriva dalle donazioni dei privati. Nel caso di specie, inoltre, si configura un interesse alla prudente e corretta amministrazione del patrimonio, dalla quale dipende il soddisfacimento delle posizioni attive che si collegano allo status dei cittadini.

Per tale motivo il Codacons ha diffidato oggi la Regione Liguria a pubblicare sul proprio sito internet – nella sezione Amministrazione Trasparente – un rendiconto chiaro e preciso riportante gli atti e/o documenti attestanti la cifra complessiva dei fondi raccolti sino ad oggi e l’effettiva utilizzazione a sostegno delle strutture ospedaliere e al Servizio Sanitario, in particolare con riferimento all’incremento dei posti letto in terapia intensiva e alla predisposizione di appositi padiglioni Covid-19; il progetto concreto post-emergenza volto alla concreta operatività e all’utilizzo dei fondi pubblici raccolti; gli atti e/o documenti attestanti l’organo e/o ente e/o autorità/ che ha vigilato, controllato e coordinato la raccolta e l’impiego di tali fondi.

Alla Corte dei Conti della Liguria e all’Anac l’associazione ha chiesto di aprire una indagine volta ad accertare il corretto uso delle risorse pubbliche e dei fondi raccolti da parte dell’amministrazione regionale, sanzionando qualsiasi irregolarità».