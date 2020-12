Noleggio a lungo termine: come funziona

Il noleggio a lungo termine per privati è una formula attraverso cui la casa produttrice di un veicolo mette a disposizione del cliente il modello desiderato a fronte del pagamento di una rata mensile, sulla base di un contratto in cui è specificato, tra l’altro, il numero massimo di chilometri che possono essere percorsi nel lasso di tempo in cui il contratto è valido. La rata non comprende unicamente il costo del noleggio, visto che include anche un ampio assortimento di servizi accessori, tra i quali l’assistenza stradale, la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e la possibilità di usufruire di un veicolo sostitutivo nel caso in cui la vettura si dovesse guastare. Quando il contratto si conclude, la vettura viene riconsegnata, e il cliente non può riscattarla.

La proposta di brumbrum

Il noleggio lungo termine è una delle proposte che vengono messe a disposizione da brumbrum, che permette di richiedere l’auto che si desidera direttamente online. Ma questo servizio consente anche di acquistare vetture di seconda mano, grazie a una vetrina digitale che offre un ricco assortimento di modelli a km zero e usati, con garanzia fino a 3 anni. Volendo, per il long term rent è possibile usufruire della formula con anticipo zero.

Quanto si spende per il noleggio a lungo termine

Per quel che riguarda i costi, non è possibile fornire informazioni precise, vista la varietà di offerte a disposizione. Gli importi mensili cambiano sia a seconda del tipo di macchina che si sceglie sia in base ai servizi accessori compresi. Volendo fornire delle indicazioni approssimative, si parte da una spesa di 150 euro al mese, anche se i produttori propongono spesso delle promozioni interessanti che permettono di spendere ancora meno.

Una soluzione conveniente

Questa formula può essere considerata la soluzione più adatta per tutti coloro che non hanno intenzione di comprare una macchina e desiderano usufruire di un servizio comodo, proprio perché – come si è visto – la rata mensile presuppone il pagamento di una vasta gamma di servizi accessori. Prima di firmare un contratto, ad ogni modo, è bene riflettere sulla deducibilità delle spese, pensare al numero di chilometri che si ha in mente di percorrere in un anno e valutare l’aspettativa di detenzione della macchina. Il noleggio a lungo termine è una valida alternativa da preferire all’acquisto nel caso in cui si abbia l’opportunità di detrarre dalla dichiarazione dei redditi le spese sostenute, si abbia intenzione di sostituire la macchina piuttosto spesso e si percorrano ogni anno più di 15mila chilometri di media.

Il versamento di un anticipo

Oltre al pagamento della rata mensile, la formula del long term rent in genere prevede il versamento di un anticipo, richiesto da quasi tutte le case produttrici. Ovviamente l’entità dell’importo richiesto deve essere valutata con la massima attenzione, dal momento che esso è destinato ad avere un impatto di un certo livello sulla spesa complessiva. Va detto, comunque, che ci sono anche società che permettono di usufruire del servizio di noleggio senza richiedere alcun anticipo: è evidente che in questo caso la rata sarà più alta.

I chilometri illimitati

Una delle caratteristiche peculiari di questa formula è rappresentata dalla previsione di un numero massimo di chilometri che possono essere percorsi, già indicato sul contratto che viene sottoscritto. Questo vuol dire che non si può godere della massima libertà rispetto all’uso della macchina. Quindi il noleggio a lungo termine non è per tutti? Al contrario: il mercato, infatti, propone anche formule senza limiti per il numero di chilometri, anche se – come è facile prevedere – in un caso del genere il canone mensile avrà un costo maggiore.

Il noleggio di auto usate

Quando si rivolge la propria attenzione al noleggio a lungo termine si può avere a che fare non solo con macchine nuove, ma anche con auto di seconda mano. In effetti è in costante crescita il numero di società di long term rent che mettono a disposizione nei propri cataloghi modelli che sanno garantire una ottimale efficienza su strada. Ovviamente per essere fornite alla clientela queste vetture vengono sottoposte a una manutenzione perfetta e non riportano danni di alcun genere. Il motivo per cui può essere conveniente prendere un’auto usata con il noleggio a lungo termine è di ordine economico, visto che i costi sono più bassi.

I pro e i contro del noleggio a lungo termine

A questo punto, vale la pena di riassumere i pro e i contro del noleggio a lungo termine: da un lato una rata omnicomprensiva e la certezza che la vettura non si svaluti; dall’altro lato il limite al numero di chilometri che possono essere percorsi e l’obbligo di restituire il veicolo al termine del contratto. Ognuno, sulla base delle proprie valutazioni personali, può decidere se la formula del long term rent sia vantaggiosa o meno.