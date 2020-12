Nobel Week, gli studenti dell’istituto Ruffini di Imperia interrogano i dottori sul Covid-19

Imperia. In una situazione di certo non facile per organizzare e far vivere agli studenti delle superiori le attività di PCTO, l’Istituto Ruffini di Imperia sta cercando di mettere i atto strategie e progetti affinché i propri studenti sperimentino al meglio l’ opportunità di esperienze formative.

Un esempio appena terminato la maratona di diretta Youtube per raccogliere fondi per la Telethon, organizzata dalle aziende speciali del corso SIA ( Sistemi informativi Aziendali) e del corso ITT (tecnico turistico). Altra attività di spessore e di prestigio quella degli studenti della 3 F RIM (Relazioni internazionali e marketing) che hanno fatto PCTO anche a scuola chiusa, iniziando a capire che il mondo del lavoro spesso non ha orari e richiede impegno anche durante i giorni di festa.

Ieri, infatti, hanno preso parte dalle 9.30 sino alle 17 alla giornata di taglio prettamente scientifico nell’ambito della Nobel week.

Particolarmente interessati hanno posto domande alla dottoressa Luisella Zanino sulla funzione degli integratori alimentari quali elementi per innalzare il sistema immunitario. Alla dottoressa Caterina Valle hanno invece chiesto se il sacrificio che stanno affrontando tutti gli studenti con la DAD porterà benefici nella discesa della curva dei contagi da Covid-19 e se il vaccino di cui si parla in questi giorni sarà in grado di porre fine a questa pandemia.

Apprezzati i loro interventi che hanno evidenziato la loro preparazione interdisciplinare e la curiosità di confrontarsi con i grandi temi del momento. Progetti di alternanza scuola e lavoro diversificati a seconda dei diversi corsi e sicuramente didatticamente importanti che riempiono di soddisfazioni gli alunni che vi prendono parte.