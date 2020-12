Niente spostamenti tra comuni a Natale e Capodanno «Governo perde credibilità, non sa cosa vuol dire lavorare»

Sanremo. «Il Governo sta perdendo sempre più di credibilità, probabilmente non ha idea di cosa vuol dire lavorare». A dirlo è il presidente locale di Confcommercio, Andrea Di Baldassarre, che non nasconde una certa “tristezza” nel descrivere la situazione.

Il riferimento è all’odierna proposta dell’esecutivo, propenso a voler impedire gli spostamenti tra comuni e comuni nelle giornate di Natale e Capodanno.

«Sarà una fregatura soprattutto per quei ristoranti che attendono il pranzo natalizio – aggiunge l’imprenditore – dove si riuniscono le famiglie, per poter rimpinguare delle già povere casse. Immagino le perdite per tutte quelle attività che lavorano nell’entroterra della provincia di Imperia che dovranno rinunciare alla stragrande maggioranza della clientela, perché il loro comune non si può raggiungere».