Nel giorno dell’Immacolata parte il Cashback di Natale: 150 euro per chi fa acquisti digitali

Sanremo. Parte oggi martedì 8 dicembre, festività dell’Immacolata Concezione e tradizionale data di avvio delle festività di fine anno il Cashback di Natale. Obiettivo del Governo incentivare gli acquisti per garantire maggiore liquidità ai negozianti colpiti dall’emergenza Covid e incoraggiare i pagamenti tracciabili per combattere l’evasione

Si tratta di un rimborso del 10 per cento che verrà riconosciuto ai clienti che effettueranno acquisti di persona presso i negozi , entro un tetto massimo di 150 euro. Il Cashback prevede, infatti, la restituzione di una quota pari al 10 per cento di quanto speso per acquisti effettuati con pagamenti digitali. Valgono tutti gli acquisti pagati con carte o app di pagamento in negozi, bar, ristoranti, supermercati, grande distribuzione, artigiani e professionisti.

L’iscrizione avviene scaricando la app “I0“, oppure utilizzando il sistema messo a disposizione dal negozio, inserendo codice fiscale ed estremi identificativi degli strumenti di pagamento. E’ necessario avere le credenziali Spid. Il Cashback di Natale scatta se nel mese di dicembre 2020 se si effettuano almeno 10 acquisti. Anche se il numero di acquisti è superiore, il rimborso massimo per tutte le spese effettuate in dicembre nell’ambito del piano sarà pari a 150 euro. Così come, per quanto riguarda le singole spese. Il cashback massimo resta, comunque, a 15 euro. Il rimborso di Natale avverrà in febbraio. Dal 2021,bisognerà invece fare almeno 50 acquisti per ogni semestre. Il rimborso massimo resta a 15 euro per ogni acquisto e a 150 euro nel semestre. Infine, c’è il Supercashback, che prevede un premio per i primi 100mila acquirenti che effettuano il maggior numero di operazioni in ogni semestre. Il premio è pari a 1500 euro per ogni semestre.