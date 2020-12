Monaco. Saranno pronti entro il 2024 i nuovi appartamenti super lusso in costruzione nel centro di Monaco. Cinquantanove le residenze in vendita che verranno realizzate nell’operazione Testimonio II, che occupa l’ultimo spazio disponibile nel quartiere “La Rousse-St Roman”. Un progetto che prevede la realizzazione di un complesso edilizio costituito da due edifici che collegano “Boulevard d’Italie” con “Avenue Princesse Grace”. Uno di questi avrà carattere residenziale, mentre il secondo ospiterà una scuola internazionale per circa 700 studenti, una scuola privata K-12 e un asilo nido per circa 50 bambini.

Gli appartamenti, secondo quanto anticipato al giornale MonacoMatin dall’amministratore delegato del Group Marzocco Promotion, promotore dell’operazione, Daniele Marzocco, avranno una superficie compresa tra 250 e 1000 metri quadrati ciascuno. Il prezzo, come sempre nel Principato, è da capogiro: per acquistare un immobile bisogna spendere come minimo 17milioni di euro, prezzo che aumenta con le dimensioni degli alloggi e le finiture scelte. Ma le cifre a sei zeri non hanno spaventato i facoltosi acquirenti: 33 immobili su 59 sono già stati venduti su carta.

Ad aggiudicarsi la realizzazione di facciate, serramenti e rivestimenti dei due nuovi edifici è stata la ditta bergamasca Gualini Spa.

[Progetto tratto da sito Gualini Spa]