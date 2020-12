Natale blindato, Toti: «Consentire il ricongiungimento tra affetti fuori regione»

Genova. «Studiamo come consentire il ricongiungimento tra affetti fuori regione, prendiamo in considerazione di far ripartire alcune attività per il Natale nelle regioni in cui l’Rt si avvicina allo zero, accorciamo le procedure per passare da una zona all’altra, che oggi richiedono ben 21 giorni. Questo è quello che le Regioni hanno chiesto al Governo. Servono equilibrio e buonsenso», lo scrive il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook