Natale a Ventimiglia, la “sfida” di un gruppo di donne per rilanciare il commercio cittadino

Ventimiglia. Una vera e propria “sfida” per rilanciare il commercio a Ventimiglia, risollevando le sorti di una città che oltre al lockdown legato all’emergenza sanitaria da Covid-19, ha subito anche l’evento alluvionale di inizio ottobre scorso e sente, sempre di più, la mancanza dei clienti francesi. La challenge si chiama “Natale a Ventimiglia” e a lanciarla è un gruppo di donne composto da Deborah El Aloui, Emanuela Borfiga, Maria D’Auria, Elisabetta “Trombetta” Scarfone, Esthela Garcia e Irene Cocciolo.

In pratica la sfida è questa: si fa un acquisto in un negozio di Ventimiglia e poi si posta la foto sulla pagina Facebook “Natale a Ventimiglia” o sul proprio profilo, taggando però altre due persone che in questo modo sono invitate ad aderire all’iniziativa. Pagina e progetto dureranno fino a Natale. L’invito è quello di evitare gli acquisti su Amazon e contribuire, ciascuno nelle proprie possibilità, a risollevare il commercio ventimigliese.