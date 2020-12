Natale 2020, tornano i tradizionali banchetti della Croce Bianca Imperia

Imperia. «Con l’avvicinarsi di questo insolito e un po’ cupo Natale che ci vede quotidianamente impegnati nell’emergenza Covid-19 il nostro gruppo giovani non ha voluto rinunciare ad organizzare i classici banchetti di Natale, con la speranza di riuscire a portare a tutti voi un po’ di quella nostalgica magia del Natale tipica in questo periodo dell’anno». Ad annunciarlo è la Croce Bianca Imperia.

Obiettivo: «Quello di riuscire a far arrivare forte il messaggio che bisogna andare avanti, in sicurezza, e usando la testa, ma non dobbiamo rinunciare a vivere, perché questo virus se tutti usiamo il cervello può essere sconfitto anzi deve essere sconfitto.

E’ sicuramente un periodo difficile per tutti dal punto di vista economico, ma sappiamo che le persone faranno il possibile per dimostrare la solidarietà alla nostra associazione, tra l’altro con il ricavato di questi banchetti si acquisteranno dei DPI da utilizzare nella lotta a questo maledetto virus, pertanto acquistando una nostra stella di Natale o un nostro calendario 2021 contribuirete attivamente ad aiutarci in questa difficile battaglia che tutti i giorni portiamo avanti.

Quest’anno oltre le classiche stelle di Natale potrete trovare anche il bellissimo calendario realizzato durante il lockdown nei mesi di marzo ed aprile dai bambini di Imperia per il concorso disegna “la croce bianca che sconfigge il virus”, concorso che ha visto vincitori 12 bambini di età diversa del capoluogo che sono stati premiati dal presidente della Croce Bianca in occasione dell’ultima inaugurazione dei mezzi sociali, e sono stati proprio i vincitori del concorso le madrine ed i padrini del ultimo veicolo di soccorso della nostra pubblica assistenza con tanto di taglio del nastro.

Sarà possibile prenotare e organizzare il ritiro presso la nostra sede di stelle o calendari scrivendo una mail a segreteria@crocebiancaimperia.org. Il calendario dei banchetti sarà il seguente:

Sabato 5 dicembre dalle 16 alle 18 Piazza San Giovanni Oneglia, martedì 8 dicembre dalle 16 alle 18 Piazza San Giovanni Oneglia, giovedì 10 dicembre dalle 9 alle 12 Via XX Settembre Porto Maurizio, sabato 12 dicembre dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18 Piazza San Giovanni Oneglia, giovedì 17 dicembre dalle 9 alle 12 Via XX Settembre Porto Maurizio, sabato 19 dicembre dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18 Piazza San Giovanni Oneglia, mercoledì 23 dicembre dalle 16 alle 18 Piazza San Giovanni Oneglia, giovedì 24 dicembre dalle 9 alle 12 Via XX Settembre Porto Maurizio, giovedì 24 dicembre dalle 16 alle 18 Piazza San Giovanni Oneglia.

Ovviamente al nostro gazebo saranno garantite tutte le misure anticovid, ed il nostro gruppo giovani sarà a disposizione per misurare gratuitamente pressione e saturazione in totale sicurezza. Vi aspettiamo numerosi e come diciamo sempre uniti ce la faremo!».