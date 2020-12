Natale 2020, le raccomandazioni liturgiche del vescovo Suetta: no a streaming delle messe e campane a festa a mezzanotte

Sanremo. «Evitare assolutamente ogni trasmissione (streaming, facebook, ecc.) di eventuali celebrazioni individuali nell’orario di Mezzanotte» e «far suonare le campane di tutte le Chiese alla Mezzanotte di Natale». Il primo Natale ai tempi del Covid-19 è ormai alle porte, e per adeguarsi alle normative in vigore legate all’emergenza sanitaria, anche il vescovo della diocesi di Ventimiglia-Sanremo, monsignor Antonio Suetta, ha dato indicazioni liturgiche e pastorali ai sacerdoti per la celebrazione del Santo Natale.

Pur non fornendo «particolari indicazioni organizzative», il vescovo ha raccomandato i suoi preti «di disporre gli orari delle celebrazioni secondo le esigenze dei fedeli e secondo opportunità pastorale, evitando di moltiplicare le Sante Messe a discapito della cura liturgica richiesta dalla solennità del Natale». Il tutto, però, negli orari consentiti dal dpcm che impongono un coprifuoco notturno a partire dalle 22.

«Se l’opportunità pastorale lo suggerisce – aggiunge Suetta – si può convenientemente collocare la celebrazione della Messa della Notte in un orario idoneo, ad esempio intorno alle ore 20.00».

I fedeli impossibilitati a recarsi in chiesa per assistere di persona alla celebrazione per la nascita di Gesù, sono invitati a seguire la Santa Messa presieduta dal Papa all’orario che sarà reso noto nei prossimi giorni.