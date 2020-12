Natale 2020, il pensiero del Ballo di Gorleri

Imperia. «Sarà un Natale ridotto, per tutti, almeno nella festa, negli abbracci, nell’allegria dello stare tanti insieme. Per la prima volta, dopo davvero molti anni, la Piazza della Chiesa di Gorleri dopo la Messa di Natale non sarà illuminata dal falò né riscaldata dallo scambio di auguri fra una tazza di cioccolata calda ed un bicchiere di spumante.

Ce lo vieta la norma, ma anche il buon senso e l’attenzione nei confronti di tutti. Auguri ed auspici di tempi migliori sono invece non solo obbligatori, ma davvero sentiti.

Con in coda una promessa: non appena sarà consentito sia dalla norma che dal buon senso – chissà, magari dopo la Messa di Pasqua o più avanti – il “Ballo di Gorleri” offrirà la “rivincita” a tutti voi e tutti noi, per brindare insieme e, finalmente, tornare ad abbracciarci» – dice “Il Ballo” di Gorleri – Circolo Ricreativo Gorlerese.