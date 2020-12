Natale 2020, gli auguri del vescovo Suetta a medici, infermieri e personale sanitario

Sanremo. «Carissimi medici, infermieri, personale amministrativo e operatori degli ospedali (Borea di Sanremo e Saint Charles di Bordighera), delle case di riposo e delle varie strutture sanitarie che sono sul territorio della diocesi di Ventimiglia-Sanremo,

Non mi è possibile quest’anno recarmi in visita presso i luoghi del vostro servizio per portare personalmente un saluto augurale di buone feste in ragione della emergenza sanitaria, che limita le occasioni di incontro nello sforzo di prevenire il contagio e di tutelare la salute comune.

Desidero tuttavia raggiungervi con un messaggio, che, pur mantenendo la distanza, non ci faccia sentire meno vicini e meno uniti nell’affetto, nella stima, nella gratitudine e nella speranza.

La vostra missione accanto alle persone più fragili può essere certamente un segno della benevolenza divina, che ha inviato il Verbo in soccorso dell’umanità ferita e minacciata dal male del peccato.

Desidero ringraziarvi per l’impegno profuso nel vostro delicato e prezioso compito e vi esorto ad essere sempre più una manifestazione concreta e costante della tenerezza di Dio, che salva non soltanto con la sua potenza liberatrice, ma anche e soprattutto con la forza dell’amore, chino sulle debolezze e sulle paure umane.

Sappiate sempre offrire, insieme alla competenza professionale, una parola, un sorriso, un gesto di affetto, capaci di regalare a chi soffre un atteggiamento di cura, che, anche quando non si può risolvere il dramma della malattia, dona comunque la consolazione della cura e dell’accompagnamento.

Auguro a tutti un Natale Santo e Sereno e un felice nuovo anno 2021, vi prego di estendere il mio pensiero di bene alle vostre famiglie e a tutti i vostri cari. Assicuro la mia preghiera per voi e vi benedico di cuore».

Antonio Suetta

Vescovo di Ventimiglia-Sanremo