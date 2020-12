Natale 2020, gli auguri del sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino

Ventimiglia. «Cari Concittadini, il Natale si sta avvicinando e con esso uno dei periodi più suggestivi, “la fine dell’anno”, che è un momento di riflessione per voltarsi indietro e cercare nei mesi passati gli spunti per un bilancio». Inizia così il discorso pronunciato dal sindaco Gaetano Scullino in occasione della tradizionale cerimonia natalizia “Strena de Deinà”, svoltasi ieri pomeriggio per la prima volta in videoconferenza.

«Il 2020 è stato, per tutti noi, un anno terribile – ha detto Scullino -. L’emergenza Covid-19 ha portato tanti contagi e tanti morti ed ha modificato radicalmente le nostre abitudini. Purtroppo per noi ventimigliesi questo anno ci ha dato un’ulteriore prova difficile da affrontare: la tempesta Alex del 2 e 3 ottobre, che ha inflitto un altro brutto colpo all’economia e all’intera città. In tutto questo abbiamo però dimostrato, per il bene di Ventimiglia, di essere una comunità unita e partecipe alla vita del paese e di poter superare tutte le difficoltà insieme e questo mi rende orgoglioso di essere il vostro Sindaco. Ma il 2020 è stato un anno importante anche in positivo, grandi opere sono arrivate a compimento, altre sono in via di ultimazione e molte altre in fase di realizzazione. La Città cambierà volto, a beneficio di tutti, a cominciare dalla rinascita della passerella, i parcheggi, le isole pedonali, i marciapiedi, il centro sociale… e molto altro».

Ha aggiunto il sindaco: «Da parte nostra non manca certo la voglia di fare bene e di continuare il nostro programma contando sulla collaborazione di tutti i cittadini nell’aiutarci e nel segnalarci quelle situazioni che vanno migliorate. Il mio impegno sarà ancora una volta quello di ascoltare ed essere sempre presente, ogni giorno, sul campo, facendo di tutto per un 2021 migliore, senza mai risparmiarmi».

Gli auguri. «Buon Natale, dunque, alla Compagnia dei Ventimigliusi, che quest’anno più che mai si è prodigata per la realizzazione della cerimonia odierna… e a tutta la comunità dei ventimigliesi. Buon Natale agli anziani, memoria storica e fonte di insegnamento per tutti noi. Buon Natale ai bambini e a tutti i nostri giovani che sono il futuro di questa città. Buon Natale a quanti hanno sostenuto finanziariamente il Comune, in particolare al Principe Alberto, e a tutti coloro che hanno donato per far rinascere la nostra Città: i Lions, il Circolo della Castagnola, la Società Nomisma e molti altri. Buon Natale a tutte le associazioni che svolgono sempre un importante lavoro sociale. Buon Natale a tutti i volontari, in questo periodo difficile abbiamo compreso quanto sia importante il loro ruolo nella nostra società. Buon Natale agli Angeli del Fango e alle decine di ristoratori e persone private che hanno offerto il loro tempo e la loro disponibilità e in pochi giorni hanno fatto rivivere la Città. Buon Natale alle forze dell’ordine, ringraziandole per il loro lavoro che è importante per la nostra sicurezza. Buon Natale al nostro Vescovo e ai nostri parroci per la loro instancabile azione a servizio della comunità. Buon Natale ai tanti cittadini che nei primi mesi della pandemia hanno confezionato e offerto migliaia di mascherine, in particolare la Ditta Bettina di Monaco. Buon Natale e un grande grazie ai medici, infermieri, a tutti gli operatori sanitari, le pubbliche assistenze, la protezione civile, la Polizia Locale, che in questo difficile anno sono sempre stati in prima linea rischiando la loro vita per noi: i veri angeli del covid, ai quali abbiamo assegnato il San Segundin d’Argentu. Buon Natale a tutti nostri imprenditori, commercianti e artigiani, che a causa della Pandemia e della tempesta hanno subito un duro colpo. Buon Natale alla Regione Liguria per esserci sempre vicina. Buon Natale al mondo della scuola, i dirigenti scolastici, il corpo insegnanti e tutti gli studenti di ogni ordine e grado. Buon Natale anche a noi qui presenti oggi, a tutta l’Amministrazione, la Giunta, ai consiglieri, il Direttore, lo staff, il Segretario generale, i Dirigenti e tutti i dipendenti comunali, per aver svolto sempre il proprio ruolo, con professionalità, senso di responsabilità e spirito di servizio per il bene di Ventimiglia».

«Ma il mio pensiero non si ferma oggi al “Buon Natale” – ha concluso il sindaco – Per me ogni giorno è rivolto ai miei concittadini e alla Città alla ricerca di soluzioni concrete per rendere Ventimiglia sempre più bella, più pulita, più sicura, più ricca di benessere e di una migliore qualità di vita per tutti i ventimigliesi e per i nostri ospiti».