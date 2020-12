Morto di Covid l’ex l’allenatore dell’Imperia Giovannino Sacco

Imperia. Si è spento, causa Covid, all’età di 76 anni, all’ospedale di Asti l’ex allenatore dell’Imperia Giovanni Sacco. Nella stagione 1980-1981 aveva condotto in Serie C2 i neroazzurri, rimanendo sulla panchina dell’Imperia per tutta la stagione successiva ottenendo la salvezza e, poi, per 11 gare nell’annata 1982/’83, sostituito da Gigi Bodi.

Sacco è stato centrocampista della Juventus, totalizzando 138 presenze in Serie A. Ha giocato con le maglie di Atalanta e Lazio, in Serie A e B, e nella Reggiana, in Serie B. Ha allenato anche la Pro Vercelli, l’Asti, il Savona, il Pinerolo, il Casale e l’Aosta ed è stato direttore sportivo del settore giovanile della Juventus.

«L’Imperia calcio apprende con profondo dolore la notizia della scomparsa di Giovanni Sacco» ha scritto sul proprio profilo Facebook la società neroazzurra, porgendo le più sentite condoglianze alla famiglia.