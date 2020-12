Montenero, approvato schema di protocollo d’intesa per creare un percorso escursionistico tra Bordighera e Vallebona

Bordighera. Si conferma la volontà, da parte delle Amministrazioni di Bordighera e di Vallebona, di tutelare e valorizzare il patrimonio verde di Montenero; lo scorso 27 novembre entrambe le Giunte hanno infatti approvato lo schema di protocollo d’intesa per la creazione del percorso escursionistico tra il territorio dei due Comuni.

Il documento prevede che la stesura del progetto e la realizzazione dei lavori siano demandati a Palazzo Garnier, previa l’approvazione congiunta dei due enti e con la collaborazione ed il supporto degli Uffici Tecnici di entrambi i Comuni; già compreso inoltre l’impegno per la manutenzione dell’opera e delle relative pertinenze. Le necessarie risorse finanziarie saranno compartecipate:

per il 50% in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre;

per il 50% in ragione del percorso ricadente nel rispettivo territorio.

«L’accordo con il Comune di Vallebona dà il via alla nuova fase di ampliamento della rete sentieristica – commenta Vittorio Ingenito – Dopo aver concluso i lavori nel nostro territorio abbiamo cercato e trovato nel sindaco Roberta Guglielmi la volontà di far proseguire il progetto: entrambi siamo convinti si tratti di un’opportunità fondamentale di sviluppo turistico, in linea con la sempre maggiore necessità di arricchire e destagionalizzare il ventaglio delle esperienze offerte dal comprensorio. La firma congiunta del protocollo d’intesa, che auspico possa avvenire in tempi brevi, darà concretamente vita ad una collaborazione che – sono certo – porterà importanti risultati».