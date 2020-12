Monesi di Mendatica, escursionista scivola sulla neve e si ferisce

Monesi di Mendatica. Una escursionista 24enne di Finale Ligure è rimasta ferito cadendo sulla neve in una località impervia a Monesi di Mendatica. Per soccorrere la giovane, la centrale operativa ha allertato il soccorso alpino e l’elicottero Grifo, decollato da Albenga per raggiungere il luogo dell’accaduto.

Stando a quanto si apprende, l’escursionista era insieme ad altre tre persone quando, quasi al termine della discesa della Valle dell’Angelo, è caduta e ha riportato la sospetta frattura di una caviglia.

Verricellata sul posto, è stata portata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.