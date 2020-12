Principato di Monaco. Il 6 gennaio primo appuntamento del 2021 con la grande musica, proposto in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia dalla Dante Monaco. Si tratta del concerto omaggio dedicato al grande compositore romano Ennio Morricone, scomparso lo scorso luglio all’età di 91 anni.

Conosciuto per la grande disciplina e rigore con cui regolava talento e creatività inesauribili, il fascino e la magia delle musiche da lui create che hanno letteralmente stregato e accompagnato diverse generazioni grazie al loro linguaggio universale carico di emozioni capaci di far sognare e riflettere, rendendo così indelebili ancora oggi film parte integrante della storia del cinema italiano e non, come “C’era una volta il West”, “Gli intoccabili”, “Mission”.

Foto 2 di 2



Celebrando questo geniale musicista, il programma della serata è incentrato sulle sue più belle colonne sonore, a partire dal debutto con Sergio Leone nel 1964 con “Per un pugno di dollari”, fino alla sua recente collaborazione con Tornatore e Tarantino, per la quale Morricone ha ricevuto nel 2016 il suo secondo Oscar come autore della migliore colonna sonora per il film “The Hateful Eight”.

Protagonista del concerto sarà l’«Ensemble Le Muse», composto da 14 elementi tutti femminili, che ha avuto l’onore di rappresentare l’eccellenza musicale italiana all’inaugurazione del semestre di presidenza italiana all’Unione Europea.

Diretto dal suo creatore, il maestro Andrea Albertini, ad accompagnare Le Muse saranno due splendide voci: la solista Angelica Depaoli e la soprano Susanna Rigacci, ospite d’onore e voce storica del maestro Morricone nel mondo. In un viaggio appassionante e pieno di emozioni, il gruppo strumentale condurrà il pubblico dentro l’universo creativo di Morricone, capace di esaltare con la sua musica l’atmosfera legata alle storie e ai personaggi dei film, realizzando al tempo stesso intensi momenti di pura poesia.

Ingresso: 20 euro, gratuito per i soci Dante. Biglietteria: Sede Dante, Théâtre des Variétés: la sera dello spettacolo dalle 17,30 alle 18, 30, riservare il proprio posto entro il 30 dicembre. Posti limitati. Si prega di confermare la presenza a info.dantemc@gmail.com – Tel. +377 97 70 89 47.

Norma Covid: mascherina obbligatoria. Posti limitati secondo le norma di distanziazione. Sala: 120 posti, Mezzanino : N°27, inizio concerto: alle 19, termine alle 20,30. Alle sale spettacolo è consentita la chiusura alle 21 in deroga al D.M. del 30/10.

Nato nel 1966, il Maestro Andrea Albertini si è diplomato in pianoforte presso il conservatorio “N. Paganini” di Genova con il maestro Danilo Macchioni. Ha ultimato i corsi di Organo e direzione corale presso la Scuola Diocesana di musica sacra di Tortona con il maestro G. Scappini, il corso di direzione d’orchestra presso l’Accademia Musicale Pescarese con il maestro Antonio Cericola e con il maestro Paolo Ferrara presso il Conservatorio di Alessandria e nell’ambito del festival Barbaresco Musica.

Ha collaborato con la scuola di perfezionamento vocale e scenico del Mezzosoprano Franca Mattiucci, con la quale ha già partecipato alla realizzazione di diverse opere liriche e concerti anche con importanti solisti (P. Cappuccilli, R. Lantieri, F. Mattiucci, K. Johanson, M. Alvarez, K. Ricciarelli, G. Zancanaro) e per varie sedi in Italia e all’estero (Teatro dell’Arte di Milano, Società del quartetto di Milano, Duomo di Milano, Sala Grande del Conservatorio di Lussemburgo, Festival verdiano di Vigevano, Premio Violetta di Parma, Teatri civici di San Marino, Ferrara, Pavia, Tortona, Soresina, Boario Terme, Circolo Donizetti di Bergamo).

Ultimamente collabora come direttore con l’Orchestra Classica di Alessandria, con la quale ha registrato in prima assoluta la “Messa n. 7” di C. Gounod e l’inedito “Magnificat” per tenore, coro e orchestra di L. Perosi. Ha riscoperto, pubblicato e registrato la “Messa da Requiem” di L. Perosi nella versione orchestrale inedita, mai eseguita dopo la morte del compositore.

Nel 2011 fonda l’orchestra di violoncelli Dodecacellos, con la quale incide il cd “Musica e cinema”, e collabora con artisti come Giuseppe Pambieri, Paola Gassamn, Ugo Pagliai, Sabrina Brazzo (prima ballerina del Teatro alla Scala), con il quale partecipa al più importante festival violoncellistico europeo (festival Piatti a Bergamo edizione 2014) e al cinquantaduesimo festival di musica da Camera di Cervo Ligure (nell’agosto del 2015), grazie al quale si esibisce ad Expo 2015 presso Padiglione Italia in rappresentanza dell’eccellenza musicale italiana.

Nel 2012 fonda l’Ensemble Le Muse con il quale inaugura il semestre di presidenza italiana all’Unione Europea. Con lo stesso gruppo ottiene l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana per il progetto Morricone, che ha già toccato importanti sedi europee e nazionali.

Ensemble LE MUSE è un gruppo strumentale interamente al femminile, creato e diretto dal Maestro Andrea Albertini che ha avuto l’onore di rappresentare l’eccellenza musicale italiana all’inaugurazione del semestre di presidenza italiana all’Unione Europea. Può variare nella sua composizione a seconda delle richieste ed esigenze; per il progetto in omaggio al Maestro Morricone, la formazione si arricchisce oltre che da strumentiste cresciute artisticamente all’interno dello storico gruppo “Rondò Veneziano”, da musiciste classiche, al fine di ottenere sonorità più vicine ai temi originali proposti durante il concerto, e da una vocalist, Angelica De Paoli, alla quale vengono affidate le parti vocali.

Diretto dal suo creatore, il Maestro Andrea Albertini, il repertorio proposto è stato selezionato dalla ricchissima produzione del Maestro Morricone, scegliendo tra le sue colonne sonore più celebri, seguendo un filo conduttore a ritroso nel tempo, dalla colonna sonora vincitrice dell’Oscar 2016, fino ai primi anni ’60.

Ogni brano viene presentato dal M° Albertini e arricchito da aneddoti, curiosità, note storiche e biografiche. Una serie di immagini e spezzoni di film accompagneranno gran parte delle colonne sonore proposte, aggiungendo un “tocco” emozionale in più all’atmosfera del concerto. Presentato per la prima volta a maggio 2016, dopo l’attribuzione dell’Oscar al M° Morricone, ha già superato le 70 repliche in Italia e all’estero.

Composizione della formazione Le Muse a Monaco: 3 violini, primi 2 violini, secondi 2 viole 1 violoncello 1 contrabbasso 1 flauto 1 oboe 1 corno 1 percussioni 1 vocalist (Angelica Depaoli) 1 Direttore/pianista. Lo spettacolo di Monaco si avvale inoltre della presenza sul palco del soprano Susanna Rigacci, voce ufficiale del Maestro Ennio Morricone.