Meteo, Arpal: «In Liguria tempo in rapido miglioramento»

Genova. L’evoluzione della situazione meteo e la valutazione delle ultime uscite hanno portato il Centro meteo Arpal ad anticipare alle 13 la fine dell’allerta gialla sui grandi bacini di C.

Questo il testo dell’avviso emanato poco fa:

– Martedì 29 dicembre, deboli precipitazioni sul centro-Levante anche a carattere di temporale o rovescio di intensità moderata; possibili isolati fenomeni forti su C con allagamenti localizzati, danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda le norme di autoprotezione. Su tutte le coste mare agitato in scaduta, mareggiate residue su BC; venti meridionali localmente forti (50-60km/h) con rinforzi (60-70km/h) e raffiche sui crinali di Levante in attenuazione nel pomeriggio.

– Mercoledì 30 dicembre, residua instabilità sul centro-Levante con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale debole o moderato. Venti localmente forti da Nord (50-60km/h) sul savonese.

– Giovedì 31 dicembre, nulla da segnalare.

L’avviso