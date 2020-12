Sanremo. Profumi e colori che nonostante il grigiore di questo periodo di emergenza si possono tornare ad apprezzare intensamente in un contesto particolare com’è quello dell’asta floricola che si svolge al mercato dei fiori di Valle Armea. Testimone di cotanta bellezza, frutto della tradizione e di lavoro duro, è stata la consigliera di amministrazione di Amaie Energia Tiziana Ramoino che, questa mattina all’alba, si è recata al mercato gestito dalla società pubblica del Comune di Sanremo per un tour “sul campo” delle operazioni di vendita.

«Questa mattina mi sono recata di buon ora alle 5.30 presso i locali del mercato dei fiori in Valle Armea, precisamente dove sono allocati gli spazi riservati al mercato, la sala di contrattazione e gli uffici. E’ stata la mia una visita non programmata, quasi a titolo personale per verificare sul campo come i nostri tesserati lavorano ogni giorno, assistiti dal nostro personale, spiega Ramoino.

E’ stata una sorpresa vedere come viene svolta l’asta dei ranuncoli, la partecipazione dei commercianti e successivamente le varie attività che vengono svolte dalla segretaria nel disbrigo delle pratiche, al carico delle merci acquistate dei commercianti e l’attesa di produttori nel verificare la vendita dei loro prodotti. Eravamo immersi in colori e profumi di tutti i fiori di stagione, da ranuncoli, alle margherite, le rose, la viola ciocca, la ginestra e papaveri e tantissimo verde.

In un momento particolare come questo, di incertezza nel futuro dell’economia in particolare nel nostro territorio che vive di turismo, commercio, assistere e capire i comportamenti dell’attività floricola è stato molto interessante. Vorrei sottolineare come tutti i nostri dipendenti, sia degli uffici centrali che in particolar modo del marcato, si adoperino tutti i giorni in modo costruttivo nel portare avanti, in questo caso specifico l’attività del mercato, con profonda dedizione e attenzione il proprio compito», conclude la consigliera.