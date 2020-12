Mentone, i menù del ristorante ‘La Belle Escale’ per Natale e San Silvestro

Mentone. Il ristorante ‘La Belle Escale’, posizionato in Quai Bonaparte n° 25 a Mentone in Francia, propone menù con deliziose portate ad un prezzo eccezionale per il giorno di Natale e di San Silvestro.

Per gli amanti del buon cibo saranno a disposizione il 25 dicembre: salmone leggermente affumicato in legno di noce, insalatina e finocchio croccante; la lasagnetta alla ligure pesto di basilico e fagiolini; il pescato del giorno in cartoccio ai profumi mediterranei; mousse allo zabaione, crumble salato e frutti rossi. Le pietanze sono accompagnate dalla focaccina calda della casa. In omaggio il vino della Valtellina. Tutto al prezzo di 65 euro. Si può prenotare entro il 23 dicembre.

Per il giorno di San Silvestro, invece, il ristorante propone: l’astice alla catalana; paccheri ripieni di erbette dell’orto e gambero scottato al rosmarino; calamaro ripieno in guazzetto; tortino al cioccolato al cuore caldo, insalata di frutti rossi e cotechino e lenticchie di mezzanotte. Le pietanze sono accompagnate dalle istruzioni per la modalità e il tempo di cottura. Tutto al prezzo di 75 euro. Si può prenotare entro il 29 dicembre.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 0646721231 o visitare la pagina Facebook La Belle Escale.