Bordighera. A causa delle avverse condizioni meteo-marine, il comandante della polizia locale di Bordighera ha emesso un’ordinanza di chiusura dell’area portuale che resterà in vigore per le prossime 48 ore, fino alle 8 del 30 dicembre, quando dovrebbe – secondo le previsioni – cessare la mareggiata che sferza sulle coste del ponente ligure.

Oltre all’area portuale chiusa, l’ordinanza vieta il transito sia veicolare che pedonale al molo di sovraflutto del bacino portuale; il transito pedonale al camminamento soprelevato del molo di sopraflusso del bacino portuale; l’accesso al cosiddetto

“camin du pipu” e al pontile galleggiante “F” situato sul molo di sopraflutto.

Per lo stesso motivo è stato chiuso tutto il lungomare Argentina fino al confine con Vallecrosia, via Liguria, via Noaro, piazzale Mediterraneo. Vietato anche l’accesso a tutti i sottopassi che conducono sul Lungomare.

