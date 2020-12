Lutto a Camporosso, è morto Giuseppe Freno: fondatore della storica azienda di ceramiche

Camporosso. E’ morto intorno alle 22 di ieri, all’ospedale di Imperia dove era ricoverato da due settimane per una malattia diagnosticatagli negli scorsi mesi, Giuseppe Freno, 88 anni.

Fondatore dell’azienda Freno Ceramiche di corso della Repubblica, Freno era arrivato a Camporosso dalla Calabria quando era giovane. Dopo aver lavorato come muratore e piastrellista, ha aperto l’azienda di famiglia, ancora oggi attiva. Quest’anno, tra l’altro, ricorreva il 50esimo anniversario della Freno Ceramiche: una ricorrenza che la famiglia non ha potuto festeggiare sia per l’emergenza sanitaria da Covid-19 sia per la malattia di Giuseppe.

Dedito al lavoro, ha costruito la propria casa sopra il locale che ospita l’attività.

Giuseppe lascia la moglie Caterina, i figli Enzo (consigliere comunale a Camporosso) e Geo, le nuore Vanessa e Donatella e i nipoti Stefan e Pietro. I funerali avranno luogo domani, lunedì 21 dicembre alle ore 14, presso la chiesetta all’interno del cimitero di Camporosso, dove il feretro verrà poi tumulato. La famiglia non chiede fiori, come espressa volontà di Giuseppe, ma opere di bene.