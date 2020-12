Luoghi del cuore del Fai, il sindaco Scullino: «Votare la “Ferrovia Cuneo–Ventimiglia–Nizza”»

Ventimiglia. Continua la raccolta fondi “Aiuti per Limone” promossa dal Comune di Limone da destinare agli interventi più urgenti a favore del paese e della popolazione colpita dagli eventi alluvionali dei giorni scorsi. Per le donazioni è attivo il conto corrente IT 37 S 03111 46750 000000002252 intestato al Comune di Limone Piemonte con la causale “Emergenza alluvione 2020”.

Oltre a ciò per sostenere le comunità alluvionate di Limone e della Val Roja si può votare al Fai la “Ferrovia Cuneo – Ventimiglia – Nizza” come luogo del cuore. La ferrovia pensata e realizzata quasi due secoli fa, unisce Italia e Francia, Piemonte e Liguria i monti al mare. Vincere in questo periodo è di vitale importanza per sensibilizzare fortemente sulla presenza di quello che per anni si appresta ad essere, dopo il crolli degli accessi al Tenda, l’unico collegamento possibile tra Italia e Francia importantissimo per l’economia transfrontaliera e per le famiglie che ad oggi sono divise, abituate a vivere a cavallo tra due nazioni.

Anche il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino scende in campo per la linea ferroviaria Ventimiglia-Cuneo: «Oggi e domani sono gli ultimi giorni per votare il treno delle meraviglie – ricorda Scullino – Vi chiedo un piccolo sforzo per fare in modo che ad aggiudicarsi il primo premio nella classifica dei luoghi del cuore del Fai sia proprio la linea ferroviaria che collega la nostra città con il Piemonte: un vero e proprio gioiello, importantissimo per la nostra economia e per gli scambi che quotidianamente sono sempre avvenuti con la regione confinante. Come Ventimiglia, tutta la val Roja e Limone Piemonte, anche il percorso ferroviario ha subito danni ingenti a causa della tempesta Alex dello scorso 2 ottobre. Arrivare primi nell’importante concorso è dunque ancora più importante».