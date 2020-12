Lotteria Italia 2020, in Liguria caccia aperta al biglietto: in discesa le vendite in provincia di Imperia

Genova. Nella scorsa edizione della Lotteria Italia in Liguria sono stati staccati 181.540 biglietti (-7,4%).

Genova, come riporta Agipronews, si è confermata la provincia dove sono stati distribuiti più tagliandi (98.160), con un decremento del 10%; in discesa le vendite anche in provincia di Savona (37.660, -5,9%), La Spezia (25.240, -3,1%) e Imperia (20.480, -2,3%).