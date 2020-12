L’Orchestra Sinfonica di Sanremo in diretta streaming dall’Ariston

Sanremo. Il lockdown non ferma la musica dell’Orchestra Sinfonica matuziana. Per le festività natalizie sono in programma diversi concerti in streaming sul suo canale Youtube

Uno di questi inizierà alle 17 di oggi, e verrà eseguito sul prestigioso palco del Teatro Ariston. “Bach tra classico e jazz” sarà il titolo dell’evento. Il direttore sarà Giancarlo De Lorenzo ed al violino si esibirà Ettore Pellegrino. Le musiche, ovviamente, dell’immenso Joan Sebastian Bach.

Altre esibizioni dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, sempre in modalità di diretta telematica senza nessuno presente del pubblico, avranno come teatro alcune chiese delle frazioni di Coldirodi, Bussana e della zona periferica del Borgo.

Le date di prima messa in onda saranno le seguenti:

– 20 dicembre – ore 21 – Concerto presso la Chiesa di N. S. dell’Annunciazione a Sanremo (Borgo)

– 21 dicembre– ore 21 – Concerto presso la Chiesa di S. Sebastiano a Coldirodi

– 22 dicembre – ore 21 – Concerto presso il Santuario del Sacro Cuore di Gesù a Bussana