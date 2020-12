Livio Emanueli e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo: dal Palafiori all’Accademia della Musica

Sanremo. «Da qualche mese a questa parte in Sinfonica vediamo un futuro un pochino più roseo. Il Consiglio d’amministrazione ha lavorato per sistemare una situazione economico – finanziaria che non era delle migliori. Grazie anche al Comune di Sanremo abbiamo individuato nuovi asset di sviluppo che non riguardano la produzione artistica ma altri filoni e soprattutto abbiamo avuto in comodato d’uso gratuito gli spazi del Palafiori che rappresenta il nuovo asset più strategico che ci è stato reso disponibile».

Il presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo Livio Emanueli ospite dei nostri studi parla della nuova “casa” della formazione, il “Palafiori“, delle strategie di sviluppo, del prossimo Festival di Sanremo e iniziative collegate che vedranno protagonisti i maestri dell’orchestra, sia pure in periodo di pandemia con tutte le limitazioni del caso.

Emanueli affronta anche la tematica del ritorno dell’attività concertistica, con, sullo sfondo, la costituenda Accademia della Musica. Nel frattempo andranno in scena una serie di concerti natalizi nelle chiese della Città dei fiori.