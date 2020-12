L’Imperia riprende la preparazione, match contro il Vado nel giorno dell’Epifania

Imperia. I nerazzurri hanno ripreso gli allenamenti, lo scorso 28 dicembre, in vista del match di Epifania contro il Vado, valido per la 12esima giornata del girone A del campionato di serie D.

I calciatori dell‘Imperia hanno svolto anche una seduta di atletica per prepararsi al meglio ed essere pronti per la prima partita del prossimo anno, il 2021, che andrà in scena alle 14.30 allo stadio comunale “Nino Ciccione”.

(Foto da pagina Facebook di Asd Imperia 1923)