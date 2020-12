L’Imperia ospita la Folgore Caratese, Edoardo Capra: «Vogliamo fare punti»

Imperia. Domenica 20 dicembre (alle 15) al ‘Nino Ciccione’ arriverà la Folgore Caratese, una delle squadre meglio attrezzate della categoria e che è imbattuta in trasferta. L’Imperia arriva da un buon momento trascinata, dalla cintola in giù, da Edoardo Capra.

Proprio il numero 7 nerazzurro ha presentato la sfida della 10° giornata di Serie D, girone ‘A’: «Stiamo cercando la continuità nei risultati, è sempre importante confermarsi. Vogliamo fare punti contro chiunque perché con questa classifica fittizia, a causa dei tanti rinvii, è un attimo tornare indietro. Comunque il nostro andamento attuale rispecchia il valore della squadra che invece non era emerso nelle prime partite».

Tra i fattori che maggiormente stanno incidendo sul calcio di oggi vi è l’assenza dei tifosi alle partite. Elemento che, anche per gli atleti, non è secondario: «Il pubblico manca a tutti perché trasmette una carica diversa. Questa situazione, nelle prime partite, era fastidiosa e lo è tuttora nonostante adesso siamo quasi abituati a questa atmosfera surreale».

Capra, con le sue 81 presenze condite da 21 gol in serie D, è sicuramente tra i giocatori nerazzurri con maggiore esperienza nella categoria. Ogni settimana si confronta con la ruvidità delle difese che lo marcano stretto: «Io vengo dall’Eccellenza dove ho fatto tanti anni e, in D, i difensori sono molto più puliti. I cosiddetti ‘ferrai’ sono da un’altra parte» – risponde l’attaccante con la proverbiale simpatia che lo contraddistingue.

Mister Lupo lo ha nominato ‘leader della squadra’ , parole che lo lusingano ed una carica che Capra non ha cercato ma che ricopre spontaneamente: «Le parole del mister mi hanno fatto molto piacere. In un periodo dove non sto segnando tantissimo, per un attaccante come me, possono nascere delle difficoltà ma sentire il supporto dell’allenatore e dell’ambiente mi rende felice. Il gol mi manca da qualche giornata ma, per il momento, non ne avverto il peso. Sono sicuro arriverà». Anche perché va sottolineato come Capra riesca, comunque, ad entrare in quasi tutte le azioni da rete dei compagni: ne è una testimonianza l’assist per la marcatura di Malltezi, a Fossano.

Capra fa del suo carattere aperto, l’ingrediente fondamentale per amalgamare un gruppo già forte dalla stagione scorsa: «La leadership non è un attestato che si possa ‘autoconferire’. Io sono molto passionale in tutto ciò che faccio, quindi provo a trasmettere la grinta e il carattere come fanno molti miei compagni. Questo fa sì che si crei l’alchimia giusta e penso che si veda anche da fuori».