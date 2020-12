L’Asdtt Arma di Taggia conquista status di “Scuola di Tennistavolo FITeT” per la stagione sportiva 2020-2021

Taggia. L’impegno e la dedizione dell’Asdtt Arma di Taggia portano ad eccellenti risultati.

«Un primo riconoscimento lo abbiamo ottenuto con la pubblicazione dell’intervista a due voci riportata sulla pagina delle “News” del sito internet federale www.fitet.org della quale abbiamo riportato la versione integrale sul nostro sito il 24 settembre. Ma le sorprese non finiscono qui: il 27 novembre 2020 la nostra società ha ottenuto un brillante risultato, frutto dell’impegno e della dedizione profusi dal proprio gruppo dirigente e dai tecnici societari. Ci riferiamo al fatto di aver partecipato con successo al progetto fortemente voluto dalla Federazione Italiana Tennis Tavolo, per valorizzare le società della nostra disciplina, a seguito del quale siamo stati riconosciuti meritevoli di poterci fregiare dello Status di “Scuola di Tennis Tavolo”, con tanto di targa da esporre all’ingresso del proprio impianto sportivo.

Questo riconoscimento avviene dopo un lungo ed approfondito percorso di formazione a cui la nostra società ha partecipato, vedendo artefici di questo cammino i formatori Federali: Matteo Quarantelli, Ivan Lanzoni Malagoli e Domenico Colucci, assieme ai dirigenti e ai tecnici di diverse società, che per noi era riferito alla zona Nord-Ovest composto da Liguria, Piemonte Valle d’Aosta e Lombardia.

Per quanto ci riguarda la fattiva presenza ai corsi è stata assicurata da Roberto Torgano, attuale presidente dell’ASDTT Arma di Taggia, in qualità di dirigente e tecnico, da Mario Manfrin, vice presidente, anch’esso in qualità di dirigente e tecnico, e Claudio Crotti, tecnico del settore giovanile, con il ruolo di tecnico. Per sancire l’importanza del progetto sopra menzionato ed il traguardo raggiunto, vi invitiamo a leggere la lettera, di seguito riportata, inviataci dal Presidente Nazionale FITET Renato Di Napoli, recante le congratulazioni per risultato conseguito.

Ci preme evidenziare che è possibile verificare la presenza della nostra società consultando il portale nazionale delle Scuole di Tennis Tavolo, sul sito www.scuoleditennistavolo.it Ma non ci fermiamo qua: attualmente i nostri tecnici stanno partecipando al corso di formazione ed aggiornamento, della durata di sei mesi, che prevede al termine del percorso di ottenere il riconoscimento della qualifica di “Tecnico di II Livello – Allenatore”. Questo impegno è finalizzato ad offrire a tutti i nostri tesserati, attuali e futuri, un sempre più competente settore tecnico, oltre alle caratteristiche che già possediamo di professionalità, accoglienza e disponibilità nella pratica, diffusione ed insegnamento del Tennis Tavolo» – fa sapere l’Asdtt Arma di Taggia.

Ecco la lettera inviata dal presidente nazionale FITET Renato Di Napoli all’Asdtt Arma di Taggia:

«Prot. Fitet 2830 del 30.11.2020

Ai Presidenti Associazioni Sportive aderenti Scuole di Tennistavolo

Oggetto: Scuole di Tennistavolo

Carissimi,

a completamento della fase di accreditamento delle Scuole di Tennistavolo mi corre l’obbligo di inviarvi questa breve nota.

Innanzitutto per esprimere la mia più sentita vicinanza in un periodo così difficile che purtroppo determina tante preoccupazioni per la salute dei nostri familiari, dei nostri praticanti, e genera forti limitazioni alla pratica sportiva.

Affronteremo ancora una volta le difficoltà: ne verremo fuori “facendo Squadra”, avendo attenzione per le persone, sostenendo le nostre associazioni e società!

Nei mesi scorsi siete stati coinvolti e avete partecipato con grande entusiasmo e dedizione a tutte le attività di formazione proposte nell’ambito dell’iniziativa, al termine delle quali ci avete inviato i vostri progetti così come previsto.

Subito dopo sono state condotte, dai formatori, delle analitiche attività di analisi le cui risultanze hanno evidenziato come le proposte risultino, in alcuni casi, molto articolate e strutturate, in altri, un poco meno.

Al fine, quindi di comprendere l’effettiva qualità ed entità dei servizi offerti agli utenti è importante ora avviare la fase di sperimentazione.

Proprio in relazione a tale esigenza, vista l’attuale impossibilità di avviare le attività di base, attualmente sospese in molti casi, e le difficoltà di poter disporre di organici al completo, abbiamo ritenuto opportuno posporre l’assegnazione del Livello a ciascuna Scuola (laddove possa essere attribuito il 2° o 3° livello) in un successivo periodo della stagione in cui sarà possibile nuovamente interagire nelle modalità consuete.

Ciò premesso è con estremo piacere che vi confermo che il Consiglio Federale, nella sua riunione dello scorso 27 novembre, vi ha attribuito ufficialmente lo Status di “Scuola di Tennistavolo FITeT” per la stagione sportiva 2020/2021.

Vi ricordo, infine, che, come spero ormai tutti sapete, è stato lanciato online il portale

www.scuoleditennistavolo.org nel quale sono disponibili pagine dedicate a ciascuna Scuola, news, aggiornamenti, approfondimenti.

Nell’estendervi i miei personali complimenti e quelli dell’intero Consiglio Federale per i risultati raggiunti e per quelli che, sono certo, sarete in grado di raggiungere in futuro, vi invio i miei più cordiali saluti.

Il Presidente Federale

Renato Di Napoli».