L’Asd RunRivieraRun annuncia: «Nel 2021 al via “Liguria Coast to Coast” da Ventimiglia a La Spezia»

Ventimiglia. Nel 2021 prenderà il via “Liguria Coast to Coast”, una staffetta promozionale per il territorio e le aziende liguri. Dopo “La Liguria che riparte. Di Corsa”, l’Asd RunRivieraRun propone una nuova iniziativa che da Ventimiglia a La Spezia coinvolgerà anche le associazioni che si occupano di sociale in un progetto dove sport e solidarietà si intersecano.

«Tra fine anno ed inizio 2021 presenteremo il calendario Asd RunRivieraRun 2021. Come sapete, lo scorso 23 e 24 maggio abbiamo organizzato La Liguria che riparte. Di Corsa, una staffetta da Ventimiglia a La Spezia di 273 km divisa in due tappe, che ha visto coinvolte 28 squadre liguri, 157 staffettisti, le istituzioni lungo il percorso toccato dalla SS1 (la Via Aurelia) e tantissime aziende agroalimentari e di artigianato. Un segnale di ripartenza, quando il passaggio tra una regione all’altra era ancora vietato.

Nel 2021 avevamo pensato di farla diventare Liguria Coast to Coast, una gara a staffetta con la partecipazione di squadre, anche miste, ma comunque esclusivamente Fidal o con Runcard, ognuna seguita dalla propria Crew e dall’organizzazione. Ad oggi la trovate ancora nel calendario della gare nazionali Fidal. Un evento che vogliamo importante e definito al meglio, un evento che deve diventare “una classica” e uno strumento di promozione per la Liguria in tutto il mondo.

Per questo, consci del fatto che a maggio non avremmo potuto garantirvi quel “tipo” di manifestazione non avendo la sfera di cristallo per definire la “questione Covid-19”, la riproporremo l’8 e il 9 maggio, esclusivamente, in formato staffetta promozionale per il territorio e le aziende, coinvolgendo anche le associazioni che si occupano di sociale, grazie anche alla collaborazione con il progetto “Partendo dalla fine”, dove sport e solidarietà si intersecano, rappresentando uno strumento dove lo sport è portatore di vita e di comunanza.

Quindi Liguria Coast to Coast diventerà nel 2021 un prodotto promozionale per una regione che amiamo e che da Ventimiglia a La Spezia accoglierà tutti coloro che, in tratte da 5 e 10 km, faranno da “testimonial” di una gara che, nel 2022, entrerà, di diritto, nei percorsi più belli al mondo. Preparatevi ad una grande stagione runners e walkers!» – annuncia sui social l’Asd RunRivieraRun.