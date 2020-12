Imperia. In un Natale così difficile, anche un piccolo gesto può risollevare gli animi. In questo senso la SorridiconPietro Onlus, associazione che dal 2012 si occupa di cure palliative pediatriche nella provincia di Imperia, ha deciso di fare una “dolce” donazione ai piccoli pazienti e al personale sanitario del Centro Motorio dell’Ospedale di Imperia.

I 40 panettoni, realizzati a mano, che si è deciso di donare, in un’ottica di solidarietà verso il nostro territorio, sono stati commissionati al Ristorante Ca’ Mea-Bar Pasticceria Pradio di Badalucco, duramente colpito dall’ultima alluvione che ha investito il nostro entroterra lo scorso autunno.

Foto 3 di 3





«Con questo gesto l’associazione vuole ringraziare tutti i sanitari in prima linea in questo duro momento della nostra esistenza, nella speranza di poter, almeno in minima parte, allietare il loro Natale» – fa sapere SorridiconPietro Onlus.