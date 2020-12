La Sanremese riprende la preparazione, domenica c’è il Città di Varese

Sanremo. Dopo il pareggio di ieri col Pont Donnaz la Sanremese questo pomeriggio ha ripreso gli allenamenti al Comunale. Domenica il calendario prevede un altro incontro che promette scintille: la trasferta di Varese.

Prima di entrare in campo, la squadra si è soffermata in sala video per rivedere con lo staff tecnico le immagini della gara con gli orange valdostani. Successivamente i portieri hanno lavorato sull’erba del Comunale con il preparatore Stefano Prato, mentre il resto del gruppo si è spostato sul sintetico del Grammatica.

La squadra, agli ordini del preparatore atletico Michele Giusti, si è divisa in due gruppi: chi ha giocato col Pont Donnaz ha effettuato lavoro di scarico, mentre gli altri hanno svolto il lavoro più intenso. Per tutti quanti, comunque, solo parte atletica. Da domani si inizierà a preparare tatticamente il match col Città di Varese.

A fine allenamento alcuni giocatori con mister Bifini si sono soffermati a bordo campo per giocare a teqball, una via di mezzo tra il calcio tennis e il ping pong.