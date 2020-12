La Nizza-Cuneo-Ventimiglia in lizza nei Luoghi del Cuore del Fai, l’appello al voto di Biancheri

Sanremo. Scrive il sindaco Alberto Biancheri su Facebook: «Sono a chiedervi cinque minuti del vostro tempo per sostenere con un voto la “Ferrovia delle Meraviglie”, in lizza nei Luoghi del Cuore del Fai.

Mancano pochi giorni alla chiusura delle votazioni e la “Ferrovia delle Meraviglie” è attualmente prima in classifica tra tutte le bellezze censite nel Paese. Ma nell’ultima settimana utile ogni voto sarà importante per garantire una vittoria che sarebbe anche un grande momento di promozione del territorio.

In questo momento critico per la viabilità della valle Roya, dopo l’alluvione di inizio ottobre, questa eccezionale ferrovia che si snoda attraverso paesaggi spettacolari tra la Liguria, la Francia e il Piemonte, va valorizzata e sostenuta non solo come via di collegamento, ma anche come simbolo di rilancio del territorio.

Per sostenerla bastano pochi minuti. La si può votare presso l’Infopoint Turismo oppure accedendo al link».

