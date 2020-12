«La Liguria marcia nella giusta direzione, calano tutti indicatori, continuiamo così»

Genova. «Ancora una volta la nostra regione sta marciando nella direzione giusta per sconfiggere il Covid e avviarci verso un Natale più sereno, magari anche con regole un poco diverse, come io spero possa accadere, almeno nelle regioni, come la nostra, dove i numeri lo consentono». Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, facendo il punto sul Covid dalla sua pagina facebook.

«Da questa settimana – ha ricordato Toti – i tamponi molecolari si sommano agli antigenici per un totale di oltre 6000 tamponi effettuati oggi e solo 304 nuovi positivi. Numeri di assoluta soddisfazione che è stato possibile ottenere, grazie al comportamento virtuoso dei liguri. Non è un caso che la nostra regione sia la seconda nel Paese per basso indice di contagio, con un Rt a 0,68. Oggi abbiamo anche 104 in meno di positivi, cioè la differenza tra nuovi contagiati e malati covid guariti fa meno 104 e sono 72 in meno gli isolati a domicilio. Numeri coerenti con una discesa progressiva dell’epidemia».

«Calano anche gli ospedalizzati – ha sottolineato il presidente – ed è il numero più importante, 30 in meno con il totale dei ricoverati in tutta la regione che scende a 960, tenendo conto che solo il 17 novembre eravamo a 1600, in pratica si stanno dimezzando».

«Siamo nella giusta direzione – ha concluso il governatore – anche le terapie intensive hanno iniziato a scendere, in linea con le previsioni fatte dalla nostra task force sanitaria, da ALISA e confermate dai report del Ministero della salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. Resta ancora elevato , purtroppo, il numero dei decessi nei nostri ospedali riferiti alle ultime ore e ultimi giorni. Ma bisogna sottolineare che il tasso di mortalità nelle nostre RSA è calato. Un quadro che dimostra la correttezza dei comportamenti e delle iniziative intraprese».