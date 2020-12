Sanremo. La Fishing Trophy Sanremo, società di pesca sportiva, ha consegnato alla associazione di volontariato Il Primo Fiore di Sanremo che prepara e consegna pasti caldi per persone e famiglie indigenti, 2 bancali d’acqua, per un totale di 4000 bottiglie, 50 panettoni e 20 kilogrammi di pasta, il tutto acquistato con una parte delle iscrizioni al trofeo nazionale di Suf casting organizzato nel settembre scorso.

Alla consegna dei beni erano presenti, il presidente della società Beppe Allegretti, il vicepresidente Giovanni Acquaviva, il socio Cristian Mastrolorito ed il revisore dei conti Mauro Finiguerra, accolti dalla presidente de Il Primo Fiore, Patrizia de Bigault.

Foto 2 di 2



I pescatori hanno portato e consegnato i beni ed hanno mantenuto fede a ciò che è scritto nel loro statuto , ovvero che la pesca non sia solo un ritrovo tra appassionati ma anche che abbia una missione sociale. «Anche se il 2020 non è stato un anno felice per molti- dicono i dirigenti – nonostante tutto, non ci siamo dimenticati di chi ha bisogno».