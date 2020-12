Italia zona rossa durante le feste? Confcommercio Sanremo «Governo manca di credibilità, non sanno cos’è il lavoro»

Sanremo. «Un Governo che ad oggi, manca di credibilità». Non ha dubbi Andrea Di Baldassarre, presidente della locale Confcommercio, nel giudicare l’azione dell’esecutivo a riguardo della paventata ipotesi di dichiarare tutta l’Italia zona arancione o rossa durante i festivi e prefestivi fino al 7 gennaio della Befana.

«Questo comporterebbe un disastro annunciato – spiega l’imprenditore – la storia del covid ci insegna che le notizie escono una settimana – 10 giorni prima sui giornali del Dpcm. Se questa idea verrà tramutata in realtà sarà un disastro. Il bilancio economico del 2020 si chiude senza 4 mesi di incasso, se togliamo anche un mese come dicembre, che è uno di più importanti dell’anno, vien da se cosa potrà succedere. Senza mai dimenticare che, a differenza del primo lockdown che chiudeva con l’inizio della stagione estiva, qui abbiamo di fronte l’inverno».

Il futuro, secondo Di Baldassarre, è tutt’altro che roseo: «Il vero problema covid, per quanto riguarda l’economia, si manifesterà nel 2021. Noi stiamo vivendo un’incopeteza: il Governo a questo punto sta perdendo di credibilità. Non tanto per le restrizioni o per il Dpcm, ma per come si è mosso ed ha deciso di risolvere il problema. Vediamo certi atteggiamenti figli di gente che non ha conoscenza del lavoro. A 10 giorni da un evento importante come Natale, si può immaginare che molti nostri associati si sono già organizzati con veglioni e spese».