Caravonica. «Un momento storico: ieri sera ho messo Silvio Berlusconi in contatto in diretta e in videochiamata col consiglio comunale di Caravonica. Una bellissima esperienza, grazie a Silvio che con la sua gentilezza, la sua simpatia e la sua esperienza ci ha regalato un momento da ricordare».

Lo scrive sul proprio profilo Facebook Angelo Francesco Dulbecco assessore del piccolo centro della valle Impero che riveste anche il ruolo di coordinatore regionale dei giovani azzurri.

Foto 2 di 2



«E’ stata una sorpresa – dice Dulbecco – ho raccontato al presidente dove si trova Caravonica, lui ha detto che gli manca l’esperienza di fare il sindaco Fernando Gandolfi, mi piacerebbe vivere in un posto così. L’ex premier ha colto l’occasione anche per salutare io sindaco e ciascun consigliere e fare loro gli auguri».