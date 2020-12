Insulta Amadeus, lo sfogo di Morgan escluso dalla giuria di Sanremo Giovani

Sanremo. Anche quando non c’è, fa comunque sentire la sua presenza. Il cantautore Morgan, dopo il siparietto consumato sul palco del Festival di Sanremo 2020 insieme a Bugo, ha fatto parlare di sé anche in questa nuova edizione della kermesse canora, sempre in termini tutt’altro che lusinghieri.

Nel corso della finale di Sanremo Giovani, andata in onda ieri sera su Rai 1, è stato reso noto che Marco Castoldi avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di giurato, ma che a causa di un «comportamento inaccettabile, espresso con dichiarazioni offensive, pubbliche e private all’indirizzo del direttore artistico Amadeus e dell’organizzazione del Festival», era stato escluso.

Motivo di tanta rabbia? La sua mancata partecipazione nella categoria big alla 71° edizione del Festival. Questo lo sfogo del cantautore alcuni giorni fa, dopo aver appreso la notizia: «All’indomani dell’annuncio della mia esclusione dalla gara del Festival di Sanremo, che battezzeremo “il pacco di Natale” o “la balla di Mozart” per via della goliardica motivazione annessa ufficiosamente, ovvero per “scelta artistica”, che scatena grande ilarità in quanto parole proferite da chi artista non lo è, ma soprattutto non accompagnate da alcuna motivazione nel merito delle canzoni che sono state proposte, anche se ciò è logico perché tale commissione innanzitutto non ha competenze in ambito musicale quindi non potrebbe argomentare, ma soprattutto perché credo che le canzoni non siano state ascoltate. E tutto questo è decisamente comico».

Lo stesso Morgan ha pubblicato ieri, sulla propria pagina Instagram, alcuni dei messaggi incriminati da lui inviati ad Amadeus in cui si legge: «Se tu stai scherzando accetto lo scherzo, ma se veramente hai avuto il coraggio di comportarti da m**** umana io non ve lo permetterò, non avete nessun diritto di comportarvi da infami. Spero sia un bluff perché stasera tu e i tuoi quattro sciacalli riceverete il diploma di terza media in diretta. Non c’è limite alla codardia.

Vergognatevi. Miserabili senza un minimo di ritegno. Una manica di bamboccioni che abusano del loro potere. Diseducativo con la coscienza sporca. Non avere nessuna paura, non sono capace di abbassarmi al livello di sputtanarti, lo fai già da te. Neanche in grado di chiedere scusa sei, cosa che avresti dovuto fare».

Infine Morgan, sempre attraverso i propri social, ha lanciato una nuova accusa alla produzione: «Mi hanno impedito di fare il tampone così possono non farmi entrare facendo finta di aver ragione», proseguendo poi la polemica contro Amadeus e l’organizzazione in una diretta Instagram, con alle spalle una televisione sintonizzata sul programma al quale avrebbe dovuto partecipare: «É pieno di gente che merita quel ruolo, è pieno di gente che si fa un culo così, di gente uscita dal conservatorio che ha studiato dieci anni è piena l’Italia e magari fanno pure la fame, largo ragazzi, altro che fare i prepotenti e dire Morgan è incontrollabile, vergogna mafiosi».