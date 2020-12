Indagine lampo dei carabinieri, fermato il ladro dell’hotel Villa Elisa a Bordighera

Bordighera. Un’indagine lampo dei carabinieri della compagnia di Bordighera ha portato al fermo del giovane magrebino che nella mattinata di ieri è entrato all’interno dell’hotel Villa Elisa sulla via Romana, rubando 200 euro dalla cassa dell’albergo, chiuso al pubblico.

I militari si sono messi sulle tracce dell’uomo pochi istanti dopo il colpo, quando la titolare del Villa Elisa ha diffuso un post sui social per allertare i concittadini della presenza di un ladro in città. «Ringrazio i carabinieri per aver catturato subito il ladro – ha dichiarato Francesca Oggero, albergatrice – Mi congratulo per il lavoro che hanno svolto». Quando la donna ha denunciato il furto subito, i militari avevano già individuato l’autore.