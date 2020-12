Incendio di Diano Marina, ordinanza del sindaco Chiappori: «Aurelia chiusa fino alla messa in sicurezza dello stabile»

Diano Marina. La strada Statale Aurelia rimarrà chiusa fino alla messa in sicurezza dello stabile che è andato a fuco nelle prime ore del mattino di oggi.

Lo stabilisce una ordinanza del sindaco Giacomo Chiappori che ha appena terminato un summit con i tecnici e con il comandante della polizia locale Franco Mistretta. Il traffico è deviato in viale Kennedy nel centro della Città degli aranci e lungo l’A10.

«L’amministratore della Palazzina avrà tempo 48 ore dall’emissione dell’ordinanza per per mettere in sicurezza lo stabile e per presentarci una relazione statica, solo allora potrò decidere di riaprire», spiega Chiappori.

In particolare dovranno essere messi in sicurezza i cornicioni della palazzina resi pericolanti dalle fiamme. L’appartamento e la mansarda sono andati completamente distrutti

Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione coordinati dal capitano Davide Leo, comandante del nucleo operativo della compagnia carabinieri di Imperia.

(foto Christian Flammia)