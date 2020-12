Sanremo. Il Sanremo Rugby ha adottato tutte le misure previste dalla normativa anti Covid e si fa portatore di una ulteriore sensibilizzazione, che abbraccia un’iniziativa benefica.

La società ha fatto realizzare un modello di mascherine sartoriali brandizzate “Sanremo Rugby” totalmente lavabili e riutilizzabili nei formato uomo, donna e bambino.

L’acquisto della mascherina non solo rappresenta un gesto per supportare la società attraverso un corretto utilizzo di quelle che sono ormai diventate abitudine quotidiane, ma rappresenta ancor più il senso di altruismo rugbistico in quanto il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Le mascherine del Sanremo Rugby sono disponibili presso la segreteria della società al campo di Pian di Poma, a Sanremo. Per informazioni è possibile consultare il sito www.sanremorugby.it