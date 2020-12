Imperia. Vigili urbani in alta uniforme, anche in lockdown natalizio ,per le vie del centro cittadino. Lo ha voluto il sindaco Claudio Scajola di concerto con l’assessore Antonio Gagliano. «E’ la prima volta accade anche per le poche persone che dovrebbero circolare», dichiara Gagliano.

(Foto Christian Flammia)