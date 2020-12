Imperia. Degrado in via IV novembre a Castelvecchio: a causa della perdita di un tubo di scarico della fogna i reflui vengono riversati nel corridoio di ingresso di altre abitazioni.

«Per entrare in casa– dice un residente – dobbiamo letteralmente “guadare” un autentico fiume di escrementi. Capiamo che è un discorso che deve risolvere il privato, ma nonostante i solleciti non hai mai fatto nulla. Abbiamo interessato anche il Comune e i vigili perché si tratta, comunque, di igiene pubblica e in particolare d’estate, i miasmi si sentono in tutto quartiere senza ricevere alcuna risposta».

(foto Cristian Flammia)