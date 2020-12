Imperia. Ultima domenica di corsa agli acquisti natalizi prima del Natale, anche a Imperia. La giornata di shopping ha favorito, rispetto a Porto Maurizio, il centro di Oneglia, dove in particolare sotto i portici si è riversato un fiume di gente.

«Oggi come ieri c’è stata gente -dice il presidente cittadino di Confcommercio Marco Gorlero – poi bisogna vedere l’entità della spesa effettiva. Certo, si riduce tutto in due giorni. Senza fare assembramenti anche i bar erano pieni, vuol dire che la gente ha voglia di uscire, di scambiarsi gli auguri».

Scarso, invece (ma non è una novità) l’afflusso di clienti a Porto Maurizio. Dice il presidente del Civ portorino Riccardo Caratto: «Gente in giro se ne è vista pochina, certamente la giornata di pioggia non ci ha aiutati, speriamo nei prossimi giorni anche se sono feriali».

(foto Christian Flammia)