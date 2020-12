Imperia, restyling del teatro Cavour: interpellanza del consigliere La Monica

Imperia. Il capogruppo in consiglio comunale di “Vince Imperia” Davide La Monica, presenta presenta all’amministrazione una interpellanza che verrà discussa, nello spazio question time, preliminarmente alla seduta di consiglio in programma domani sera alle ore 18 sui lavori del teatro Cavour.

Ecco il testo:

PREMESSO

– che nelle scorse settimane l’Amministrazione ha annunciato di voler cambiare la Direzione dei Lavori per il completamento del progetto di restyling del Teatro Cavour;

– che il progetto originario di restyling del Teatro è stato cambiato in corso d’opera, con l’aggiunta, tra le altre cose, di un Cinema con sala dolby all’avanguardia, di un impianto di climatizzazione invernale ed il rifacimento completo della copertura e di tutte le attrezzature sceniche;

– che la scelta di cambiare il progetto originario in corso d’opera renderà probabilmente il Teatro Cavour più efficiente ed al passo con i tempi ma, allo stesso tempo, ha comportato un aumento dei costi esponenziale ed un ritardo nell’ultimazione dei lavori;

– che la data di fine lavori à stata infatti prorogata al fine di consentire l’ultimazione delle opere aggiuntive;

– che il progetto di restyling del Teatro, così come modificato in corso d’opera, è stato completato oltre il 95% per quanto riguarda le opere di muratura;

– che le opere aventi ad oggetto il risparmio energetico, gli impianti elettrici, di climatizzazione e riscaldamento sono stati ultimati;

– che i lavori di riprogettazione del Teatro Cavour, in attesa dell’assegnazione di una nuova Direzione dei Lavori, hanno subito, nelle ultime settimane, un consistente rallentamento;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Consigliere Comunale di Vince Imperia Davide La Monica,

CHIEDE

a codesta Amministrazione:

– di chiarire se è già stata assegnata la nuova Direzione dei Lavori e, in caso affermativo, di comunicare il nominativo della ditta incaricata;

– di rendere noti i dettagli dell’incarico affidato o che verrà affidato alla nuova ditta;

– di chiarire se è stata effettuata un’attenta analisi dei costi – benefici prima di prendere la decisione di cambiare la Direzione dei Lavori a progetto quasi ultimato;

– di spiegare i motivi che hanno portato alla scelta di affidare la Direzione dei Lavori del progetto di restyling del Teatro Cavour, ormai quasi ultimato, ad altro professionista o ditta;

– di rendere noti i costi aggiuntivi conseguenti a tale scelta;

– di illustrare i costi sostenuti per la realizzazione di tutte quelle opere aggiuntive non previste nel progetto originario (come, ad esempio, il Cinema di ultima generazione, l’impianto di climatizzazione invernale, il rifacimento di tutte le macchine sceniche e dell’impianto acustico fonoassorbente).