Imperia. «Ex-ducere, tirar fuori. Quale modo migliore dell’esperienza stessa per i bambini di sperimentare la conoscenza di materiali naturali, profumi e sapori da toccare con mano per essere educati a ciò che naturalmente li circonda? Sicuramente la presenza sul nostro territorio di aziende che hanno accettato di collaborare con noi ha aiutato i nostri piccoli del Nido d’Infanzia Magicabula Io, via Manzoni 21 Imperia, a conoscere ed apprezzare tutto ciò che di prezioso il nostro territorio ha da offrire, soprattutto in questo momento difficile dove le uscite didattiche sono pressoché complicate.

Un progetto socio- educativo le “Nido-Rubriche” permettono ai bambini di accrescere il loro bagaglio di esperienze sensoriali degustative e di manipolazione. La prima Nido- Rubrica è stata con l’azienda Raineri che ha condiviso l’importanza della nostra mission e ha gentilmente donato l’olio ai bambini che hanno potuto degustare raggiungendo proprio un Diploma di “assaggiatori”. Hanno toccato con mano le foglie, le olive, i tronchi, le reti con laboratori esperenziali di abbacchiatura olive, sensoriale e di scoperta, di assaggio e manipolazione, il tutto con una rielaborazione grafica/pittorica che ha permesso di creare un libro personale, che ognuno porterà a casa con la propria esperienza. Angela e Jessica sono entusiaste ed orgogliose della riuscita di questo progetto.

Le prossime “Nido-Rubriche” vedranno la collaborazione della Libreria L’Armadilla di Imperia e l’Agriturismo Ca’ Sottane di Borgomaro. “Questi bagagli di conoscenze se li porteranno dietro nella vita e permetteranno loro di avere un’armoniosa crescita psico-fisica, emotiva e relazionale.” Questa è la nostra mission» – fa sapere il Nido d’Infanzia Magicabula Io.

Sabato 5 dicembre open day dalle 10 alle 12 su appuntamento per visitare la struttura e conoscere le attività del nuovo anno scolastico. Possibilità nuovi inserimenti da gennaio 2021: «Tutti i bimbi che verranno a visitare la struttura potranno spedire la loro letterina a Babbo Natale, che per l’occasione, ci ha lasciato una cassetta speciale. Per info e prenotazioni contattare 3470450328-3289247337».